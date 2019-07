Il trasferimento da Linate parte bene, pochi intoppi. “Malpensa può crescere”

Il primo giorno del “bridge”, il trasferimento di voli da Milano Linate, parte bene, nonostante qualche intoppo. Il giudizio positivo viene dato dall’ad di Sea Armando Brunini, alle 12.30.

Tre mesi di prova, che per Brunini sono anche una prova generale dello sviluppo di Malpensa: «Questo aeroporto può avere grandi ambizioni di crescita futura» . La sfida ra gestire una crescita improvvisa, da un giorno all’altro, con numeri da capogiro. Nella convinzione, dice Brunini, che agli stessi numeri di oggi Malpensa arriverà – da sola – «nell’arco di sette-dieci anni», con crescita progressiva. E quasi ad anticipare le strategie future spiega: «Stiamo lavorando a un piano di crescita serio basato sulla sostenibilità».

Tornando all’operatività, oggi alle 11 del mattino l’aeroporto aveva già gestito 19mila passeggeri, «con 800 voli contiamo di arrivare a 110mila passeggeri oggi» ha detto Brunini. «Il dato che mi dà più soddisfazione è il tempo massimo di attesa questa mattina ai filtri di sicurezza era di 4 minuti e 11 secondi, sabato scorso era 7 minuti circa».

I sindaci di Ferno e Lonate, Filippo Gesualdi e Nadia Rosa, alla rampa d’ingresso delle partenze. In campo agenti della Polizia Municipale di Milano, a fianco di quelli del comando di Ferno-Lonate

«Non tutto ha funzionato al 100%, ma avrei messo la firma per un inizio così» ha concluso. In mattinata si è vista qualche coda sulla superstrada 336, in uscita venendo dall’A8 (code gestibili, come tempi di percorrenza).

Renzo Canavesi, della Cub Trasporti, segnala problemi al «nastro trasportatore bagagli», a partire dalle 12.30, con accumulo di bagagli di alcuni voli, bloccati nei saloni del check-in.

Il problema si è presentato alle 12 circa, al “toboga”, cioè al nastro di trasporto bagagli principale, sotto all’aerostazione. Sea spiega di essere intervenuta e di aver risolto il problema entro le 13.