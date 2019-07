Urta un muretto con l’auto e si ribalta

Domenica 7 luglio, alle ore 15, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato un muretto a lato carreggiata si è capovolta sulla carreggiata della strada statale 394 all’altezza di Mesenzana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa che hanno messo in sicurezza l’automobile e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

