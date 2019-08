Ats propone ciclo di incontri per padroni di cani e gatti

I medici veterinari di ATS offrono, ai cittadini, diverse proposte formative per approfondire criticità legate alle modalità relazionali uomo-cane, ai comportamenti aggressivi degli “amici” a quattro zampe, alle normative in materia di animali da compagnia e per scoprire l’universo del gatto.

A settembre verrà proposto il corso “Segnalazioni – esposti – denunce – guida per il cittadino”, per la prima volta e in due edizioni – dalle 21.00 alle 23.00 – ad Albizzate il 13 settembre in Sala Consigliare e a Cassano Magnago il 25 ottobre nella ex Chiesa di San Giulio, in collaborazione con le amministrazioni comunali. Gli incontri saranno condotti dal dott. Umberto Coerezza, Veterinario di ATS, che guiderà i partecipanti nell’approfondimento delle normative più recenti relative appunto a “segnalazioni, esposti e denunce” riferite agli animali d’affezione.

Sempre in autunno verranno proposte ben quattro edizioni del corso “Il patentino”, rivolto ai possessori di un cane, a chi desidera adottarne uno o in generale avere maggiore dimestichezza con i cani. Il corso è invece, obbligatorio per i proprietari di cani oggetto di ordinanza di pericolosità per episodi di particolare aggressività. “Il Patentino” può essere conseguito solo a fronte della frequenza di entrambe gli incontri articolati in 10 ore complessive.

I corsi, condotti dalle dott.sse Manuela Pauri e Claudia Baiocchi, veterinarie esperte in materia, si terranno a Varese, al Padiglione Monteggia di Via O. Rossi, il 24 e 29 ottobre, mentre a novembre il 19 e 26 sempre dalle 13.30 alle 18.30.

A Como i corsi si svolgeranno a Villa Teresa in via Castelnuovo il 2 e 9 ottobre, oltre al 29 ottobre e 5 novembre sempre dalle 13.00 alle 18.00.

Verranno proposti, inoltre, due percorsi formativi per la prevenzione dell’aggressività canina, il più diffuso problema osservato dai veterinari comportamentalisti ed il più pericoloso, implicando anche conseguenze sulla sicurezza pubblica.

Tra i temi che verranno illustrati ci saranno, quindi, le motivazioni ricollegabili all’aggressività del cane e alla possibile correlazione ad alcune razze. Inoltre, si parlerà anche di segnali d’allarme da registrare per prevenire ed eventualmente affrontare un’aggressività che potrebbe diventare problematica e trasformare il cane in un animale potenzialmente pericoloso.

Gli incontri sono in programma – dalle 14.00 alle 17.00 – a Como a Villa Teresa in via Castelnuovo il 12 novembre, mentre a Varese, al Padiglione Monteggia di Via Rossi, il 3 dicembre, focalizzeranno la tematica dell’aggressività canina approfondendo anche gli aspetti normativi.

“Il Gatto: un amico tutto da scoprire” conclude le proposte dei corsi autunnali del Dipartimento Medico Veterinario di ATS Insubria. La dott.ssa Baiocchi guiderà proprietari di gatti e gestori di colonie feline a comprendere meglio il loro mondo il 16 ottobre 2019 – ore 14.00-17.30 a Villa Teresa in via Castelnuovo a Como e il 22 ottobre 2019 – ore 14.00-17.30 presso l’Aula formazione – Padiglione Monteggia di via O. Rossi a Varese.

Si precisa che non sarà consentita la presenza di animali durante gli incontri.