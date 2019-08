Cade dalla bici, 81enne trasportato d’urgenza in ospedale

Un uomo di 81 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo a Varese dopo una caduta dalla bicicletta.

L’incidente, sul quale non è ancora stata chiarita la dinamica, è avvenuto alle 8.30 di sabato 3 agosto in via Giannina Guarnieri a Cuasso al Monte.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato i primi soccorso all’uomo per poi trasferirlo in ospedale in codice rosso.