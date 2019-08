Cenci (5S): “La Lega scippa e accantona i nostri emendamenti per l’ambiente”

La data del 7 agosto ha confermato ancora una volta che tra Lega e 5 stelle i dissapori non si sono mai placati, e il governo gialloverde è stata solo una tregua.

Infatti qualche giorno fa, anche un altro dei 5 stelle ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, attaccando degli ex alleati di Roma.

Con un lungo post su Facebook, datato 19 agosto, il consigliere regionale grillino Roberto Cenci ha accusato la maggioranza leghista di aver “scippato e accantonato” alcuni loro emendamenti.

«Quanto voglio raccontare evidenzia in modo chiaro come certa politica sia eticamente poco corretta, anzi punti esclusivamente a raccattare voti passando sopra tutti e tutto, spesso raccontando bugie o illudendo la gente con promesse da marinaio» scrive il consigliere.

Nello specifico, Cenci fa riferimento alla proposta dell’allora consigliere Paola Macchi in merito all’acquisto di un mezzo bimodale da dare ai vigili del fuoco di Luino per garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria che collega Luino a Gallarate. «All’epoca il presidente della Regione Lombardia Maroni se ne vantò come fosse una sua personale vittoria anche se il merito era totalmente del M5S – continua Cenci – Passa il tempo ma del finanziamento non si sente più nulla, sparito, dissolto come la neve al sole. Mi muovo, mi informo, scrivo all’assessore Terzi per sapere in quale cassetto nascosto siano finiti i soldi».

Durante le sedute del consiglio del 25 e 26 luglio scorso, all’ordine del giorno c’era quello della vicepresidente del consiglio, la leghista Francesca Brianza, che chiedeva un finanziamento per l’acquisto del mezzo bimodale, emendamento già approvato nel 2017. Interpellati, sia i consiglieri leghisti che la Brianza rispondono a Cenci di non sapere nulla. Inoltre la maggioranza ha votato contro a 2 dei 5 emendamenti pentastellati, tutti inerenti alle tematiche ambientali.

«Noi del M5S siamo eticamente corretti, altri avrebbero fatto ostruzionismo, a noi interessa la sicurezza dei cittadini che non ha e non deve avere colori politici o bandiere. Abbiamo quindi votato per il finanziamento del mezzo bimodale – osserva il consigliere – Se questo è il modo di fare politica, a me personalmente non piace, spero che i Cittadini lombardi aprano gli occhi, non tutti hanno onestà ed etica, alcuni si appropriano delle idee e del lavoro degli altri per accaparrare voti e consensi».