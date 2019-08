Controlli a strade e stazioni per un tranquillo controesodo

La Compagnia Carabinieri di Gallarate, nelle giornate del 24 e 25 agosto ha svolto dei servizi coordinati del territorio di competenza in occasione degli spostamenti connessi con il c.d. “contro esodo estivo” presso le principali arterie stradali di riferimento, nonchè caselli autostradali, stazioni ferroviarie e stazioni di autobus da e per l’aeroporto di Malpensa.

L’ingente impiego di militari in uniforme e stato rivolto, in particolare, at controllo del traffico stradale e delle uscite dei caselli autostradali, delle persone e dei veicoli di rientro dalle vacanze estive, mediante l’esecuzione di mirati posh di controllo nella fascia oraria 17.00/23.00, anche per assicurare una idonea cornice di sicurezza sul territorio, al fine di prevenire eventuali episodi di natura predatoria come furti nelle abitazione momentaneamente non occupate, garantendo nel contempo una maggiore visibilità dell’Arma sul territorio aumentando, di conseguenza, la percezione di sicurezza tra la popolazione.

Nel corso del fine settimana, nello specifico si sono controllate 177 persone di cui 10 extracomunitari e 17 stranieri comunitari; controllati anche 82 autoveicoli. Sono state 8 le contravvenzioni al C.D.S. accertate per un valore complessivo di euro 11.261, ritirate 2 patenti e decurtati un totale di 8 punti sulle patenti. Segnalata amministrativamente una persona per possesso di 0,5 grammi di “marijuana”.

Nel corso di tutto il fine settimana la presenza sul territorio dell’Arma ha consentito un regolare e sicuro rientro dal contro esodo.