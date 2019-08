Guasto lungo la linea: ritardi sulla tratta Malpensa Mendrisio

Un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni , tra le stazioni di Varese e di Induno Olona, sta provocando gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Interessate le tratte Malpensa – Varese – Mendrisio e Varese – Porto Ceresio.

Trenord annuncia ritardi di 60 minuti per limitazioni alla circolazione e variazioni. Soppressi i treni delle 6.33 in partenza da Mendrisio e delle 7.13 in partenza dal Terminal 2.

I tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana ) sono al lavoro per risolvere il problema lungo la linea.