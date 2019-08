Invidia (M5S): “Conte perfetto, vorrei vederlo ancora presidente”

«Ho apprezzato molto il discorso di Conte e mi piacerebbe vederlo ancora ricoprire questo ruolo». È la posizione di Niccolò Invidia, deputato varesino del Movimento 5 Stelle, dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Mentre il senatore varesino del Movimento, Gianluigi Paragone, preferisce non commentare la crisi di governo in atto, Invidia spiega di essere «felice del fatto che Conte abbia voluto fare, con una totale trasparenza con gli italiani e l’opinione pubblica, una dichiarazione così sincera sulla gestione di Palazzo Chigi».

«Ora vediamo che cosa accadrà – continua Invidia -: Mattarella avrà un grande ruolo nei prossimi giorni. In questo momento il Movimetno non esprime nulla sulle preferenze elettorali o accordi. Rispetteremo tutti i passaggi istituzionali, in maniera serena e reponsabile. Il gruppo è unito su questa posizione garantista. Ognuno di noi ha delle preferenze personali, alcuni vogliono votare, altri vogliono accordo di governo, ma alla fine la posizione del movimento sarà unitaria. Ci vorrà tempo, ma a titolo personale mi piacerebbe vedere Conte alla guida di un nuovo Governo o come candidato premier in caso di elezioni».