Pedone travolto sulle strisce pedonali: è grave

Incidente in viale Diaz a Busto Arsizio.

Galleria fotografica Pedone investito Busto Arsizio 4 di 6

Un uomo di 52 anni di origini cinesi è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza di via Machiavelli (dove c’è il benzinaio Eni) intorno alle 15 di martedì 6 agosto.

Il pedone è stato sbalzato per diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Legnano: ha riportato numeros traumi, tra cui quello più importante alla testa. L’uomo alla guida dell’auto, un 32enne, sotto shock, è stato soccorso dai sanitari. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Busto per i rilievi del caso. Si segnala traffico difficoltoso nella zona.