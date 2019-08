Piccoli “Astronomi per una Notte” al Monastero

Tra le magie della notte di San Lorenzo quella di aprire il Monastero di Torba dopo il tramonto, per offrire alle famiglie con bambini una serata unica, tra visite guidate al chiaro di luna e la possibilità di guardare il cielo nella cornice suggestiva del parco, tra miti, storie e luminose creazioni con il laboratorio “Astronomi per una notte”.

L’appuntamento è per sabato 10 agosto dalle ore 19.15 al Monastero che apre i cancelli per offrire a grandi e piccini la possibilità di vivere la notte delle stelle immersi nell’atmosfera di un luogo unico, scegliendo tra diverse possibilità. Il programma della serata infatti prevede, oltre all’osservazione libera delle stelle e a visite guidate alla scoperta della storia millenaria del complesso di Torba, una cena in corte a cura del ristorante “La Cucina del Sole” e, per i bambini, un laboratorio a tema.

“Astronomi per una notte” il titolo dell’attività che inizierà con l’osservazione delle costellazioni e il racconto dei miti e delle storie di cui sono protagoniste e che saranno fonte di ispirazione per costruire ciascuno una piccola lanterna “per illuminare ogni desiderio”.

L’attività (comprensiva del biglietto di ingresso e visita guidata) costa 5 euro per bambini, 9 euro per gli adulti o 22 euro per famiglia (2 adulti e 2 bambini). Ridotto a 3 euro per iscritti Fai e residenti di Gornate Olona.

Per info e prenotazioni (fino a esaurimento posti): faitorba@fondombiente.it oppure 0331 820301.