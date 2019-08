Rapina in villa, indagini serrate per risalire ai responsabili

Proseguono a ritmo serrato le indagini per risalire agli autori della rapina in casa di un imprenditore di Olgiate Olona, avvenuta in una villa bifamiliare di via don Gnocchi nella notte tra domenica e lunedì.

I banditi, tre, armati e a volto coperto, hanno immobilizzato e sequestrato per alcune interminabili ore il proprietario di casa mentre il figlio 20enne non si sarebbe accorto di nulla mentre dormiva nella sua stanza.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Busto Arsizio e della scientifica i tre si sarebbero fatti aprire una cassaforte e avrebbero arraffato monili e preziosi per 10 mila euro, oltre a tre Rolex.

L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Massimo De Filippo ma al momento non sono molti gli elementi in mano agli inquirenti. I tre sono certamente professionisti della rapina per il modus operandi.

Si spera di recuperare qualche buona immagine dalle videocamere di sorveglianza della zona e dal sistema di videosorveglianza comunale. Il sindaco Gianni Montano si è detto preoccupato per questa vicenda e ha messo a disposizione delle forze dell’ordine tutti i filmati di quella notte ma ha anche ribadito che «nonostante si sia fatto molto per la sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia».