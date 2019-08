Ubriaco dà in escandescenze, colluttazione in piazza Risorgimento

Pomeriggio agitato in piazza Risorgimento a Gallarate: la Polizia Locale è intervenuta in forze per riuscire a immobilizzare un uomo che aveva dato in escandescenze.

Sei gli agenti chiamati sul posto per riuscire ad avere ragione di uno degli abituali “frequentatori” della piazza, che aveva per l’ennesima volta esagerato con l’alcol.

L’uomo aveva iniziato a urlare insulti, si era parzialmente denudato per sfregio e si era rivolto anche con urla ad alcune persone anziane che stavano tranquillamente bevendo caffè al bar sotto ai portici.

Le pattuglie hanno dovuto agire insieme per calmare l’uomo, particolarmente corpulento, mentre altri alzavano la voce, uno si è a sua volta intromesso, resistendo agli agenti (altri frequentatori della piazza, mezzi ubriachi, se la sono invece data a gambe per evitar problemi).

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato chiamata per dare manforte.

Alla fine i due ubriachi – italiani, sopra i 50 anni – sono stati portati via e identificati, saranno denunciati (ipotesi: resistenza e minacce). Sarà probabilmente denunciata anche una donna che si è intromessa durante le “operazioni”, rivolgendosi con insulti agli agenti.

Residenti ed esercenti ormai da anni lamentano le intemperanze del gruppo di persone che si ritrovano e bevono alcol, fin dal pomeriggio, rifornendosi di birre e vino nei supermercati e minimarket dei dintorni. Una situazione – dicono – che pare peggiorata negli ultimi tempi. In passato l’amministrazione comunale di Gallarate aveva anche rimosso le panchine per evitare assembramenti, ma il gruppo si è semplicemente spostato sul basamento del monumento a Carducci. E il consumo di alcol è andato avanti, paradossalmente in una piazza che è comunque ancora frequentata dai cittadini: poche decine di minuti dopo la colluttazione nel giardinetto giocava una famigliola, ignara del trambusto appena passato.