Va dal medico ma muore d’infarto qualche ora dopo

Va dal medico di base ma trova il sostituto che, in base ai sintomi raccontati dal paziente, decide di prescrivergli alcuni farmaci. Il paziente, però, muore d’infarto prima di poter assumere i medicinali.

La vittima è un 60enne di Canegrate, cardiopatico, che è deceduto nella giornata di martedì ed è stato rinvenuto senza vita all’interno del suo appartamento.

Ora la Procura delle Repubblica di Busto Arsizio vuole vederci chiaro, proprio a seguito della segnalazione da parte dei medici dell’ospedale di Legnano. A quanto pare, infatti, anche se l’uomo avesse assunto la terapia prescritta dal sostituto del medico di base, non ne avrebbe avuto alcun beneficio.

Per questo motivo il sostituto procuratore Martina Melita ha deciso di aprire un fascicolo (per il momento contro ignoti) per poter effettuare l’autopsia sul corpo dell’uomo ed eseguire accertamenti sull’operato del medico che l’ha visitato.

Le domande che richiedono una risposta sono molte. A partire dalle scelte fatte dal sostituto del medico di base che ha visitato l’uomo e interpretato i sintomi da lui descritti. Una morte che si poteva evitare? L’inchiesta della magistratura proverà a chiarire la vicenda.