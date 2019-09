Alla Casmo grandi e piccoli giocano insieme

Il calcio come mezzo per coinvoglere, condividere e divertire.

L’idea di Antonio Lagioia, nuovo coordinatore del settore giovanile della Casmo Calcio, società sportiva di Casciago che milita in Seconda Categoria, va proprio in questa direzione: coinvolgere i più piccoli atleti della squadra biancorossa e i loro genitori e abituarli a vivere lo sport come un momento di condivisione e divertimento.

Così insieme al suo collaboratore Stefano Giamberini, ha deciso di invitare i piccoli giocatori della Casmo alle partite dei “grandi”, facendoli giocare prima del match pomeridiano, ma non solo. Per i bimbi del settore giovanile di Casciago c’è stata (e ci sarà nei prossimi impegni casalinghi) anche l’emozione di entrare in campo con i giocatori della prima squadra. Un impegno che mister Lagioia si è preso per coinvolgere i suoi piccoli atleti, alcuni dei quali vivono al Villaggio del Fanciullo di Morosolo, con cui la Casmo ha un rapporto consolidato ormai da anni. Ed è un’iniziativa che porta anche fortuna, visto che la squadra allenata da mister Enzo Genco ha vinto la terza partita di fila, per la felicità della presidente Veronica Orlandi e dei piccoli e grandi tifosi biancorossi.