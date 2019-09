Arriva la “Festa dei Popoli“

Cortei musicali e balli etnici, buon cibo e giochi, all’insegna dell’amicizia.



È la “Festa dei popoli“ in programma per la prossima domenica a Cuveglio in piazza Sant’Antonio.

L’evento partirà alle 10 con laboratori didattico/creativi e trucca bimbi a cura di volontari e delle associazioni il bosco verde e il volo.

Alle 12 è previsto un corteo musicale con balli etnici offerto dai comuni di Brenta e Casalzuigno; dimostrazione di “massaggio sonoro“ con campane tibetane.

Per il pomeriggio, alle 3 sarà la volta del rito del the marocchino, mentre alle 16.30 lettura di brani, poesie e storie.

Durante la giornata esposizioni pittoriche, mosaici, prodotti etnici, e antichi oggetti storici. La manifestazione è arrivata alla 15° edizione.