Ciclabile centro-Sant’Anna, cantiere al via dal 10 settembre

Al via i lavori della nuova pista ciclabile che collegherà il centro di Sesto Calende a Sant’Anna. Dal 10 settembre partirà il cantiere per la realizzazione del collegamento dedicato alla mobilità dolce.

L’amministrazione comunica che per consentire il regolare svolgimento dei lavori sarà istituito il “senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile dalle ore 07.00 alle ore 18:30″ e “divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l’area interessata dalle ore 00.00 alle ore 24.00″. Il tratto stradale interessato è quello di via per Angera compreso tra il ponte di ferro e la via per Sant’Anna.

Si consigliano (eccetto i mezzi pensanti) alcuni percorsi alternativi: Cavalcavia Marchetti-Via Lombardia per chi proviene da Vergiate verso Angera e Via Lombardia per chi proviene da Angera.