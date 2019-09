Dieci artisti per il Madagascar

Sabato 28 settembre 2019 alle ore 21 all’Auditorium di Maccagno, Amministrazione comunale e Pro Loco organizzano una serata dedicata alla musica d’Autore, suonata e cantata con il gruppo L’Universo dei Dieci.

Fanno parte del complesso Fabio Agatea al piano e tastiere; Angelo Corvino alla batteria Gigi Marrese tra voce, chitarre e mandolino. Luca Marino sarà voce e chitarre; Massimo Pedrani al basso, Christian Tassi alle tastiere, flauto, fisarmonica e voce. Giovanni Mirolli al violino e viola; Marco D’Errico, Claudia Borroni e Claudio Borroni alla voce.

La serata ha come titolo Una mano per il Madagascar e alternerà brani che hanno fatto la storia della musica contemporanea, da De André a Gino Paoli, da Lucio Dalla alla Premiata Forneria Marconi, dai Beatles a Mia Martina.

L’ingresso alla serata é libero, con raccolta fondi a favore dell’Associazione “La Vita per te”, impegnata nella lotta contro le malattie, la fame, l’analfabetismo e i problemi in via di sviluppo, a favore principalmente dei diritti di tutela dei bambini.