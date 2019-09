Fiera di Varese: è il giorno di Massimo Boldi

A sette giorni dall’inizio della 42esima edizione di Fiera di Varese si sono sfiorate le 35.000 presenze.

Sono stati più di 25 gli eventi eventi tra Talk Show, presentazioni di libri, incontri con squadre sportive, conferenze stampa, dirette TV e radiofoniche a microfoni aperti e incontri musicali con grande soddisfazione dei 160 espositori. La Fiera prosegue fino domenica 15 settembre.

Oggi, venerdì 13 settembre, il programma in area Incontri e Cultura prevede alle 17.30 il Convegno sulla sicurezza alimentare a cura di Studio Bini dal titolo “Sai cosa mangi?” Ti sei mai chiesto che cosa c’è in quello che mangi, in fiera sarà possibile scoprirlo. Alle 19.00 l’ultimo appuntamento con VerbaManent, con l’ospite di Morena Zapparoli Funari, Massimo Boldi attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo dalla simpatia travolgente e dall’inconfondibile verve comica.

In Area Street Food alle 20.00 l’A.S.D Rugby Varese, mentre in Piazza Montegrappa la magia incontra il ghiaccio ed entra in pista la Varese Ghiaccio in compagina della Campionessa Italiana Advanced Novice Girls, Ginevra Negrello.

Sabato 14 alle 17.30 l’area Incontri e Cultura ospiterà il Convegno sul tema delle Detrazioni Fiscali a cura di Studio Bini per scoprire gli incentivi fiscali e il conto termico che consentono di recuperare i costi dei lavori in casa. Alle ore 19.00 sempre in Area Incontri e Cultura, si festeggiano i 40 anni di VareseSport con gli sportivi varesini.

In Area Street food invece alle 20.00 l’A.S.D. Varese Olona Nuoto mentre in Piazza Montegrappa, l’anteprima della sfilata Miss Rally dei Laghi in collaborazione con Gian Vargian e la presentazione di Pedala con i Campioni, presentazione della manifestazione cicloturistica a scopo benefico che ogni anno va in scena l’8 dicembre a Brinzio e domenica 15 sul palco di Piazza Montegrappa la presentazione di Polha Varese: è l’abilità che conta.

FIERA DI VARESE IN BREVE:

Varese “Località Schiranna – Lago di Varese”

Organizzazione Chocolat Pubblicità srl

Venerdì 13 Settembre: ore 16.00 – 23.00

Sabato 14 Settembre: ore 14.00 – 23.00

Domenica 15 Settembre: ore 10.00 – 20.00

INGRESSO GRATUITO