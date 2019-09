“Happy LIS”, il video invito all’aperitivo dove si parla coi segni

Anche Varese partecipa alla “Settimana Internazionale del Sordo” e lo fa con una serie di eventi fra i quali spicca l’originale “Happy LIS”, aperitivo per sordi e udenti che è oggetto di un video che proponiamo di seguito.

L’appuntamento è per mercoledì 25, e si terrà all’Antico Caffè Bosisio, in via Walter Marcobi 3 (piazza Monte Grappa), nel cuore della città, a fare da cornice alla serata durante la quale – come succede in occasione degli AperiLIS, organizzati dal gruppo IntegraLIS (per questa volta presente in veste di staff ) – ci si potrà avvicinare alla Lingua dei Segni e conoscere la cultura dei sordi.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando un messaggio alla referente dell’ENS di Varese, al numero 388-8464105, entro il 23 settembre.