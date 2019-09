La Polizia a caccia di spacciatori tra boschi e periferie

Quella di ieri e stata una giornata proficua per l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti svolta dagli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Il controllo delle zone limitrofe ai boschi del circondario che sono notoriamente interessate dallo spaccio di droga ha infatti consentito di denunciare un quarantatreenne italiano, residente in Piemonte, intercettato alla guida della sua autovettura tra Castellanza e Marnate. A bordo aveva circa 50 grammi di hashish, 9 di eroina e 1 di cocaina, sostanze che per varietà e quantità non potevano che essere finalizzate all’ulteriore spaccio.

Altri controlli effettuati nella stessa zona hanno permesso di denunciare anche un trentasettenne italiano residente in un comune limitrofo, trovano in possesso di un coltello a serramanico con impugnatura a tirapugni, e di segnalare alla Prefettura due consumatori, un uomo e una donna, con dosi di cocaina e hashish per uso personale.

L’attività antidroga del Commissariato di via Foscolo ha però riguardato anche l’ambito urbano: nel quartiere di S. Anna infatti i poliziotti, dopo un servizio di appostamento, hanno fermato un minorenne in bicicletta che aveva appena acquistato alcuni grammi di hashish. Avendo individuato il fornitore, gli agenti ne hanno perquisito l’abitazione e in cantina hanno trovato altri 16 grammi della stessa sostanza, bilancino e elenchi di nomi e cifre. Materiale che ha permesso di denunciare il pusher, un ventiseienne, per spaccio di droga aggravato dalla minore eta dell’acquirente