La settimana inizia con pioggia e vento

Pioggia e vento per l’inizio della nuova settimana. Il centro geofisico Prealpino di Varese prevede per domani, lunedì, cielo nuvoloso o variabile con piogge e temporali sparsi. Possibili colpi di vento e locali grandinate. Schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio su Piemonte, Varesotto e Lario. Temperature massime in diminuzione (minime tra i 18 e i 20 gradi e massime non oltre i 27).

Il resto della settimana sarà all’insegna del sole con un peggioramento previsto per giovedì.