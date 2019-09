A Malgesso si corre per Martina ed Erika

Domenica speciale quella del 29 settembre all’oratorio di Malgesso: nel pomeriggio infatti si terrà una corsa non competitiva con una dedica speciale, il “Memorial Martina ed Erika” organizzato per ricordare due giovanissime che ci hanno lasciato troppo presto.

Il programma si apre intorno alle ore 15 con il ritrovo e la possibilità di iscriversi alla manifestazione: la corsa partirà alle 16 in punto e si snoderà su due percorsi, da 5 chilometri per gli adulti e da 2 chilometri per i bambini. Si può correre ma anche camminare in compagnia, vista la natura amatoriale e ludica dell’evento.

Alle ore 18 sono in programma le premiazioni con riconoscimenti per tutte le categorie di età. Non mancherà un fornito stand gastronomico che proporrà salamelle, patatine e la specialità della serata, i panzerotti, oltre naturalmente a bibite, birra e vino. Per i più piccoli ci sarà uno spazio speciale con gonfiabili e giochi mentre la festa sarà allietata da tanta musica.

La manifestazione ha natura benefica ed è una sorta di “seguito” di “Fuck the Cancer”, l’evento che si tiene da alcuni anni (l’edizione 2019 si è svolta a maggio a Comerio): la quota di iscrizione alla corsa è fissata in 10 euro (maglietta compresa) e il ricavato sarà devoluto per sostenere le attività della Fondazione Giacomo Ascoli.