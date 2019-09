A Malnate per una settimana arriva la “Via Lattea”

In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, in programma dal 1 al 7 ottobre, la Città di Malnate – Malnate, la Città delle bambine e dei bambini, in collaborazione con Sos Malnate, Unicef Italia, Farmacia Comunale A.Spe.M., Babywearing International, Il Supporto di Virna, Nati per Leggere e Nati per la Musica, invita la cittadinanza a partecipare all’evento Malnate – “La via Lattea”, per promuovere e sostenere l’allattamento al seno.

Tre gli appuntamenti in programma: si parte martedì 1 ottobre alle ore 17.30 in biblioteca con la presentazione de “La via Lattea”, mappa dei punti di allattamento locale, meglio conosciuti come Baby Pit-stop. All’incontro interverrà Caterina Rossi, Presidente di Unicef Varese. A seguire, letture animate realizzate dai “Volontari Nati per Leggere”, convinti promotori della lettura precoce in famiglia, affinché diventi una pratica condivisa e abituale per chi si prende cura dei bambini.

Domenica 4 ottobre, alle ore 16.30 in Villa Braghenti, “I cinque sensi: bambini da 0 a 3 anni”. Un convegno a sostegno dell’allattamento al seno e dei programmi nazionali “Nati per Leggere e Nati per la Musica”. Interverranno Virna Benzoni, puericultrice, educatrice prenatale e neonatale, consulente certificata alla Scuola del Portare e alla Trageschule UK, formatrice; Marta Longoni psicologa e psicoterapeuta, Anna Pedrazzini pianista classica, educatrice musicale e formatrice e Dott. Giuliano Gambarini pediatra. Al termine dell’incontro verrà offerto un piccolo rinfresco.

Lunedì 5 ottobre dalle ore 9 alle ore 12 in Sala Consiliare, ci sarà un corso di disostruzione delle vie aeree a cura di Sos Malnate, in collaborazione con il Consultorio di Malnate. Relatrice: Francesca Bertolè Viale. Per iscriversi al corso, telefonare al n. 0332 275267

Durante i tre incontri le famiglie dei nuovi nati potranno ritirare il libro in edizione speciale “Nati per Leggere”, donato dall’Amminsitrazione Comunale. Sarà possibile effettuare il ritiro della copia, anche presso la Farmacia Comunale di via Kennedy, 1