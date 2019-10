Settimana dell’allattamento: ogni giorno un nuovo “Baby pit stop”

Sette nuovi punti dedicati all’allattamento materno inaugurati in altrettanti giorni in ciascuno dei presidi ospedalieri del bacino di Varese: così l’Asst dei 7 laghi celebra la Settimana mondiale per l’allattamento al seno, dal 1 al 7 ottobre 2019.

Il primo Baby pit stop è stato è stato aperto ieri, martedì 1 ottobre, all’Ospedale Del Ponte di Varese negli spazi del Pronto intervento pediatrico al pian terreno del Padiglione Leonardo, mentre oggi è toccato al Monoblocco del Circolo (in foto), sempre al pian terreno in una sala adiacente al servizio Dama.

L’iniziativa è del Dipartimento della Donna e del Bambino diretto da Massimo Agosti, da sempre impegnato nella promozione dell’allattamento al seno e che in questa occasione ha messo in campo uno sforzo che va al di là della semplice adesione alla Sam: “Ci piace l’idea di testimoniare con la pratica e il buon esempio che l’allattamento davvero è fondamentale per i bambini e può essere praticato ovunque”, spiega Agosti.

Sette piccoli ma importanti passi avanti per il progetto “Baby pit stop”promosso da Unicef cui gli ospedali varesini hanno aderito un anno fa e che prevede l’allestimento di postazioni attrezzate per accogliere le mamme che desiderano allattare i propri bimbi.

Ogni Baby Pit Stop dispone di una poltrona per l’allattamento e di un fasciatoio per il cambio dei piccolissimi e si trova nelle vicinanze di una toilette.

Di seguito il calendario ed i locali dei nuovi Baby pit stop dell’Asst dei 7 laghi:

• 1 ottobre – Ospedale Del Ponte: Pad. Leonardo, piano terra, Punto di Primo Intervento Pediatrico;

• 2 ottobre – Ospedale di Circolo: Monoblocco, piano terra, accanto al DAMA;

• 3 ottobre – Ospedale di Cuasso: Padiglione Centrale, 2°piano;

• 4 ottobre – Ospedale di Cittiglio: Padiglione Centrale, 1°piano;

• 5 ottobre – Ospedale di Luino: Padiglione Centrale, 1° piano;

• 6 ottobre – Ospedale di Tradate: Monoblocco, 2° piano, accanto all’ingresso della Sala Parto;

• 7 ottobre – Ospedale di Angera: Padiglione A, 2°piano, Ginecologia.