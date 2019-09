Moto in fiamme sulla A9

Oggi, venerdì 13 settembre, verso le ore 17:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, sono intervenuti sull’autostrada A9 Milano-Como-Chiasso al km 14.100 – all’altezza di Origgio-Uboldo – per incendio veicolo.

Per cause accidentali una moto in transito ha preso fuoco, il conducente è riuscito ad accostare e abbandonare la due ruote prima che fosse completamente avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno spento il mezzo e messo in sicurezza l’area.