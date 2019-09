Polizia di frontiera, un arresto e una denuncia

Nella serata del 17 settembre scorso, durante la quotidiana attività di controllo della fascia di confine, una pattuglia del settore di Polizia di Frontiera di Luino ha intercettato un’autovettura con a bordo tre persone: un cittadino italiano e due stranieri.

Dal controllo è emerso che questi ultimi, entrambi marocchini, fossero irregolari sul territorio nazionale.

Per uno di loro è scattata la denuncia in stato di libertà in quanto inottemperante ad un precedente decreto di espulsione.

Il secondo, invece, già espulso nel maggio 2018 e rientrato illegalmente in Italia, è stato arrestato dagli agenti e condotto per il rito direttissimo davanti al Giudice del Tribunale di Varese, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.