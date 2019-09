E’ il Re Leone il protagonista del prossimo kolossal musicale del teatro amatoriale

Sono pronti a una nuova sfida i giovani adulti della “Comunità Pastorale Beato don Carlo Gnocchi” di Varese, a cui appartengono le parrocchie di Giubiano, Bustecche, Lazzaretto, San Carlo, Bizzozero: un gruppo che unisce diversi ragazzi e adulti conosciutisi nelle realtà Parrocchiali della Comunità anni fa e che continuano a lavorare insieme, guidati dalla passione del teatro.

Dopo il successo delle quattro rappresentazioni di Hairspray (2012/2014), e gli oltre 2500 spettatori mobilitati per le tre rappresentazioni di Strega (2016/2017), ora la Compagnia porta sul palco del Teatro OpenJobMetis Varese le atmosfere del musical ambientato in Africa, di cui in questi giorni è nelle sale il remake del cartone animato Disney.

Un cast artistico di oltre trenta persone, tra attori e ballerini in scena; oltre cento costumi bizzarri e colorati; settanta tra tecnici, costumisti, scenografi, attrezzisti, coristi coinvolti nell’allestimento; scenografie spettacolari, mirabolanti effetti speciali, un testo brillante ispirato alla famosa storia che tutti ormai conoscono. Questi in sintesi i numeri e gli ingredienti di una produzione straordinaria per quello che dovrebbe essere definito “Teatro amatoriale”.

Il segreto, come sempre, è nella squadra: don Marco Casale, parroco della Comunità, che raccoglie il testimone da don Marco Usuelli, suo predecessore nel seguire i ragazzi gli anni scorsi, ed è il punto di riferimento di tutti coloro che si sono donati per la realizzazione di questo spettacolo. Per la parte artistica Alberto, che da responsabile della regia (e non solo) ha guidato delle produzioni che non hanno niente da invidiare a quelle professionali: del resto, impegnato per lavoro tra il cinema e la pubblicità, torna sempre volentieri a dare il suo contributo per il teatro mettendo “quella marcia in più”. Sotto la sua guida, i protagonisti Andrea Formaggini e Filippo Gandini (leone giovane), sono affiancati da talentuosi e poliedrici interpreti: nei ruoli principali Roberto Farina, Andrea Pillon, Amanda D’Arrigo, Beatrice Guerzoni, Luigi Cappello e Luigi La Marca.

Il tutto è arricchito dalla presenza della Compagnia della Gru, che dà il suo contributo per quanto riguarda la parte corale dei numeri musicali. La Compagnia della Gru (CdG) nasce a Varese all’inizio dell’anno 2000, col supporto del Centro Studi Musicali Italiano; sotto la direzione del Maestro Enrico Salvato, è un libero sodalizio di cantanti e musicisti che propone concerti di musica corale moderna con predilezione per i repertori gospel, spiritual, pop, musical e natalizio. Con oltre 500 esibizioni al suo attivo, la CdG si è esibita in Italia e all’estero ed ha partecipato con successo a prestigiosi concorsi in Italia ed Europa.

Il ricavato del musical “La leggenda del Re Leone” sarà destinato all’associazione “Pane di S. Antonio – Casa della Carità”, che si occupa di attività di aiuto per le persone bisognose. I servizi attuali comprendono la Mensa, il servizio di Igiene personale (docce), l’Emporio solidale Caritas, il Guardaroba per i cambi d’abito, un Ambulatorio con distribuzione Farmaci. Un obiettivo di solidarietà fortemente voluto dai ragazzi della Comunità Pastorale Don Gnocchi, sensibili a queste tematiche e che, nel corso degli ultimi anni, hanno organizzato questi eventi proprio in funzione di questi obiettivi.

Lo spettacolo chiude – come da tradizione – la rassegna teatrale AmaTe: una rassegna ideata da Filippo De Sanctis, direttore del teatro, e che ha un cartellone con spettacoli realizzati da diverse compagnie teatrali della zona di Varese. La rassegna si pone come obiettivi la valorizzazione delle attività teatrali delle singole compagnie e, grazie a quanto si raccoglie nelle serate delle rappresentazioni, dare un supporto a progetti di solidarietà di alcune realtà della nostra città. Il Comune di Varese ha concesso il patrocinio all’iniziativa, permettendo anche l’utilizzo del teatro e Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali, ha garantito il suo sostegno al progetto.

INFORMAZIONI

LA LEGGENDA DEL RE LEONE (con la collaborazione della Compagnia della Gru)

Sabato 12 (ore 21.00) e domenica 13 ottobre (ore 16.00), Teatro di Varese OpenJobMetis, piazza Repubblica, Varese. Ingresso: intero € 12,00 – ridotto (ragazzi fino a 12 anni) € 7,00.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI disponibili presso:

• Biglietteria del Teatro * piazza Repubblica, Varese (mar-sab 11.00/14.00 e 17.00/19.00);

• Associazione Pane di Sant’Antonio – Casa della Carità * via Padre Samuele Marzorati, 5/A, Varese;

• Volontari dell’Associazione Pane di Sant’Antonio;

• Segreteria della Parrocchia di San Carlo * via Pietro Giannone 11 (lun-sab 10.00/12.00);

• facebook.com/dongnocchivarese;

• facebook.com/caccia.giubiano;

• facebook.com/compagniadellagru;

• Parrocchie della Comunità Pastorale “Beato don Carlo Gnocchi”, Varese;

• Attori del cast e collaboratori dello spettacolo;

• giubiano-releone@yahoo.com.

Oppure nell’evento specifico di Facebook