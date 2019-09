Il ritorno di Vene: “È stato facile dire «sì» alla Openjobmetis”

Il colpo più pregiato del mercato estivo di Varese, Siim-Sander Vene, è un volto già noto ai tifosi biancorossi. Due anni fa arrivò a stagione iniziata e aiutò la Openjobmetis a passare dall’ultimo al sesto posto in classifica, con tanto di playoff disputati. Ora il ritorno dell’estone, che nel frattempo ha “rinfrescato” anche la sua esperienza in Eurolega vestendo, nella passata stagione, la maglia del Gran Canaria. Oggi – lunedì 16 settembre – l’ala è stata presentata negli spazi della Irca di Gallarate, grande realtà del territorio (circa 1.000 dipendenti considerando le aziende consociate; 3.000 corsisti ospitati ogni anno dall’Academy interna) che opera nell’ambito dei semilavorati per pasticceria e panetteria e che fa così il suo ingresso ufficiale nel pool di sponsor biancorosso.

CHI E’

Ala, 28 anni (ne compirà 29 a novembre) Siim-Sander Vene, nato a Tartu e figlio di un allenatore di basket, ha già in bacheca numerosi trofei conquistati nei tornei baltici. Dopo aver giocato l’Eurolega con lo Zalgiris Kaunas, Vene è tornato lo scorso anno nel massimo torneo continentale con il Gran Canaria: l’approdo in Spagna risale al primo addio da Varese dove è rimasto per mezza stagione lasciando però il segno per le sue grandi qualità espresse sul parquet. Alto 2,03, sarà l’ala forte titolare della Openjobmetis e potrebbe anche dare qualche minuto da “cinque tattico”; difficile invece che possa avere minuti da ala piccola – il ruolo che predilige – vista la conformazione della squadra biancorossa. Fortemente voluto da Caja, tornerà a vestire quel numero 9 che ha già caratterizzato il suo primo passaggio varesino.

COSA HA DETTO

RITORNO “FACILE” – «La mia prima esperienza a Varese è stata molto positiva e quindi non ho avuto incertezze nell’accettare la proposta della Openjobmetis. Partiamo con la voglia di ottenere lo stesso obiettivo dell’altra volta (i playoff ndr): non è facile ma ci proveremo. Scegliere Varese è stato facile: sia coach Caja sia la società hanno insistito per avermi, non direttamente con me ma con il mio procuratore. Quando a un giocatore viene riportato questo grande interesse, diventa più semplice accettare la “corte” di una squadra rispetto ad altre».

SUL “SISTEMA-VARESE” – Rispetto agli altri nuovi acquisti della Openjobmetis, per me è molto più facile capire quello che ci viene chiesto e sapere quello che devo fare sul campo. Il sistema di gioco che utilizziamo è abbastanza esigente e non è così immediato da assimilare: Caja fa bene a sottolineare il fatto che non è facile ottenere subito quello che si vuole. Serve del tempo per “aggiustare” tutti i ruoli, per quello è utile iniziare a lavorare fin dall’estate».

VENE-TO-SIMMONS – «Per quanto riguarda il rapporto tra me e Simmons, i due giocatori “interni” del quintetto base, dico che Jeremy si è dimostrato il giocatore giusto per questa squadra e per questo sistema, almeno visto quanto è emerso in queste prime settimane di lavoro. Ha fatto bene nelle amichevoli e con il passare del tempo la nostra intesa migliorerà ancora, ma credo che siamo già abbastanza avanti nella costruzione del nostro rapporto in campo».

MANCA POCO AL CAMPIONATO – Rispetto al “piano di lavoro” stilato da Caja e dallo staff tecnico, siamo abbastanza in linea. Ci sono stati alcuni intoppi dovuti agli infortuni, ci sono le ultime cose da sistemare ma credo che in questi dieci giorni che ci separano dall’inizio del campionato avremo il tempo per intervenire e fare qualche ritocco dove necessario. Per quanto mi riguarda, non vedo l’ora di cominciare: mi sembra che tutti stiano preparandosi bene».

TUTTI I NUOVI ARRIVI

Tepic – Jakovics e Gandini – Vene