Sarà un “Distinguished” da record tra Varese e il Canton Ticino

Sta riscuotendo grande successo anche dalle nostre parti la “chiamata” a partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), manifestazione motociclistica organizzata nelle città di tutto il mondo con lo scopo di raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e sulla sanità mentale.

Un appuntamento previsto anche sul nostro territorio: la “ride” di riferimento è quella denominata “Ticino” e inserita tra quelle svizzere perché è da lì che ha preso vigore; l’organizzazione però è in capo a Café Racer Varese, associazione che non è un motoclub ma che ama definirsi “motomovimento” per le sue attività legate al mondo delle motociclette – intese come cultura, aggregazione e divertimento – aperte a tutti.

A tre giorni dall’evento, che si terrà domenica 29 in contemporanea in tutti i continenti – sono ben 176 i partecipanti che si sono iscritti al “Ticino Ride” del DGR per un totale di oltre 3.600 euro donati in beneficenza: dati importanti se si conta che in origine gli organizzatori di Cafe Racer Varese “puntavano” a superare quota 100 iscritti e ad attestarsi intorno ai 120 motociclisti. Invece il passaparola e l’interesse suscitato in queste settimane ha permesso al Ticino di posizionarsi al terzo posto tra i ride svizzeri per numero di partecipanti (dopo Zurigo e Ginevra e al pari di Lucerna); a livello di donazioni solo sette ride italiani hanno fino a oggi raccolto una quantità di denaro superiore.

Il programma del DGR “insubre” è stato nel frattempo confermato dagli organizzatori: ritrovo e partenza da Luino alle 9 (da piazza Garibaldi); prima sosta a Porto Ceresio intorno alle 10,30 e aperitivo a Serpiano, splendida località del Mendrisiotto che si trova nell’area del Monte San Giorgio, verso le 11,15. L’arrivo a Varese è previsto per le 13 in via Vellone, a Masnago: qui nello Spazio Rossi si farà festa (aperta a tutti) con stand gastronomici, esposizioni e aree dedicate agli sponsor. Per partecipare al DGR è necessario iscriversi online a QUESTO link: i partecipanti poi sono tenuti a un abbigliamento elegante, all’utilizzo di moto in stile classico e a un comportamento consono.