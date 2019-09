Scontro tra due auto: sei i feriti

(immagine di repertorio)

Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due vetture. L’incidente è avvenuto la notte scorsa poco dopo la mezzanotte in via Cesare Battisti a Castiglione Olona all’altezza dell’incrocio con via Volta . Si tratta di 4 giovani di 14, 15, 19 e 21 anni mentre gli altri due feriti hanno 50 e 53 anni.

L’impatto ha provocato ferite serie ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita.

Sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati negli ospedali di Varese e Tradate. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno.