Tutti a scuola col “pedibus”

Da tre giorni prosegue la pratica già consolidata del Pedibus che anche quest’anno permette agli alunni di Luino Centro dell’Istituto Bernardino Luini di trovarsi in piazza Marconi e di procedere a piedi sino alla scuola.

Il Comune di Luino ci ha creduto anche quest’anno con lo scopo di diffondere e divulgare il più possibile le esperienze di mobilità sostenibile e di autonomia dei ragazzi, a partire dai percorsi casa – scuola, nella convinzione che questi piccoli gesti, ripetuti ogni giorno, facciano parte di una graduale formazione dei bimbi.

«Non posso fare altro che ringraziare il consigliere Alberto Baldioli, vero asse portante del Pedibus – ha commentato il sindaco Andrea Pellicini – poiché ha compreso perfettamente l’importanza di un’iniziativa finalizzata a diminuire l’uso dell’auto nelle zone scolastiche. In questo modo si sviluppano modelli di comportamento positivi, educativi per bambini e per ogni cittadino».