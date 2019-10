Bambini al museo “Alla scoperta delle antiche note”

Per il nuovo appuntamento con le “Indagini al Museo” Baroffio i piccoli partecipanti si trasformeranno in veri e propri musicisti “Alla scoperta delle antiche note”. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre alle ore 15.30 al belvedere del Sacro Monte di fronte all’ingresso del museo.

All’interno i bambini scopriranno un libro pieno di spartiti, ma non c’è nessuno che riesca a suonarli. Un libro ricco di lettere decorate ed illustrate, senza che nessuno riesca a leggerle: serve un interprete, un esperto che conosca la chiave misteriosa in grado di trasformare in canto e musica le note dell’antifonario custodito dal museo.

Grazie all’aiuto del musicista esperto Mauro Donadini, i bambini impareranno a confrontare gli antichi spartiti con quelli moderni e diventeranno il pubblico d’eccezione per un piccolo concerto dal vivo.

Costi: ingresso singolo 7 euro (16 euro il biglietto famiglia).

Per info e prenotazioni: 366 4774873 oppure info@sacromontedivarese.it.