Una borraccia per uno e la scuola diventa plastic free

Per augurare un buon inizio d’anno scolastico, il Comune di Lozza ha deciso di regalare una borraccia a tutti i bambini della scuola elementare G. Pascoli.

Una bella sorpresa per i piccoli studenti, ciascuno dei quali ha ricevuto una borraccia di metallo personalizzata con il proprio nome e lo stemma del Comune, direttamente dal sindaco Giuseppe Licata accompagnato dalla Giunta e da alcuni consiglieri.

Un gesto semplice, pensato non solo per ridurre il notevole consumo inquinante delle bottigliette di plastica (a scuola come a casa) ma anche per promuovere fra i più giovani uno stile di vita plastic-free e favorire un’educazione al rispetto dell’ambiente e del nostro pianeta, fondamentale nell’ottica della lotta ai cambiamenti climatici.

«I grandi cambiamenti nascono dalle piccole cose!» ha commentato Elisa Martignoni, assessore ai Servizi educativi e ai giovani. «Con questo spirito abbiamo voluto regalare una borraccia di metallo ai nostri ragazzi. Sono il nostro futuro e con loro vogliamo impegnarci per salvaguardare l’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile».