La Tre Valli Varesine edizione 2019, la 99^ della corsa organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda del patron Oldani, è stata riempita dai colori degli appassionati soprattutto in tre punti del percorso.

Galleria fotografica Casciago colora la Tre Valli 4 di 26

A Saronno, da dove la gara è partita, e a Varese, dove al traguardo è arrivato a braccia alzate Primuz Roglic dopo la stoccata finale lanciata a poche centinaia di metri dall’arrivo. E a Casciago, uno dei pochi centri abitati attraversati dai corridori.

Nel paese alle porte della Città Giardino si sono organizzati in molti. La Pro Loco ha sistemato un banchetto di rifornimento con vino, pane e salame davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio con tanto di scritta gigante sistemata nel prato (ripresa dalle telecamere della Rai) e personaggi ormai immancabili come il “Lumynoso” ad accogliere i ciclisti di passaggio. Gli alunni delle scuole hanno atteso il passaggio della carovana a Morosolo, davanti all’oratorio, in cima alla salita di Calcinate del Pesce, tra striscioni e cartelli colorati, aspettando il lancio di qualche borraccia puntualmente arrivata e raccolta dai piccoli tifosi festanti.

Anche davanti al Comune di Casciago, dove il gruppo è passato per due volte nel “long circuit” finale, si sono ritrovati gli alunni delle scuole cittadine, elementari e medie, al fianco del sindaco Mirko Reto e dei membri della giunta. Insieme a loro, tanta gente, sistemata nei punti più panoramici e scelti ad hoc per osservare da vicino i tanti campioni in gara, da Nibali a Roglic, da Valverde a Visconti.

«L’amministrazione comunale ha organizzato insieme alle scuole di Casciago e Morosolo la presenza dei bambini e genitori su più punti del percorso, condividendo il momento di sport e spettacolo con una merenda offerta ai più piccoli per rendere ancora più gioioso il passaggio sul nostro magnifico territorio – spiega il primo cittadino casciaghese -. Sono molto soddisfatto della grande partecipazione dei casciaghesi e morosolesi con tutte le loro iniziative. È stato un momento di condivisione, sport ed attaccamento al territorio, dimostrando che il nostro paese vive tutti gli eventi unito con grande entusiasmo».