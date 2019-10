Il “Coffee morning” della Carducci” si popola di maghi e streghe

Un caffè a scuola, tra maghetti, streghe e zucche. È successo alla primaria Carducci di Varese dove il Comitato Genitori organizza momenti di ritrovo, come quello che è successo sabato scorso e che ci viene raccontato dal papà Daniele:

«Streghe, vampiri, scheletri, zucche, diavoli, un joker, la famiglia Addams, un Harry Potter e, mi è sembrato, anche un fantasma con tanto di lenzuolo svolazzante e fori per gli occhi. Questo e molto altro mi è capitato di vedere nella mattina di sabato 26 ottobre durante il coffee morning organizzato dall’Associazione Genitori della scuola Carducci.

Non è certo il primo appuntamento a cui partecipo, occasione per conoscere gli altri genitori della scuola e per i bambini opportunità di giocare non solo con i propri amici ma anche con gli alunni delle altre classi che magari non hanno occasione di incontrare durante la settimana. Non la prima volta, quindi, ma, di sicuro, non avevo mai visto i corridoi della Carducci trasformarsi in uno scenario allegramente lugubre (grazie Marianna!) e così tanti bambini interpretare così tanti personaggi».