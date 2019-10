Il Festival Glocal oggi è più amico dell’ambiente

Anche il Festival Glocal sarà più attento all’ambiente. Quest’anno nelle tre sedi del festival (Camera di Commercio, Sala Varese Vive, Teatro Santuccio) non vi saranno bottiglie di plastica per la distribuzione dell’acqua. Saranno invece installati dei boccioni di acqua naturale che potranno essere utilizzati con bicchieri di carta riciclabile, naturalmente rossi e con il simbolo del festival.

Ma non solo. Quest’anno abbiamo deciso di distribuire anche delle borracce in alluminio, tutte marchiate Glocal, che, insieme agli altri gadget, saranno disponibili nella sede principale, in Camera di Commercio.

Sono solo piccoli gesti che naturalmente non risolvono un problema, ma che sostengono un modo di agire più attendo all’ambiente e alla vita di tutti i giorni, cercando di limitare gli sprechi con uno sguardo al futuro.