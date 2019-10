A Galliate un “percorso da paura”

Un Halloween da paura per tutte le famiglie. Lo organizza la Pro Loco di Galliate in collaborazione con l’amministrazione comunale il 31 ottobre alle ore 21. Appuntamento in piazza del municipio del paese.

Ingresso “Percorso della Paura” dalla piazza davanti al Municipio, ore 21.30: musica & balli in piazza parrocchiale con Marshmallow, cioccolata e tanto divertimento