Una giungla a teatro: il successo del Re Leone nel weekend

Applauditissimo sia per il debutto di sabato che nella replica di domenica 13 ottobre il musical “Il re Leone” portato in scena sul palco del Teatro Apollonio di piazza Repubblica dai bravissimi attori in formazione della comunità pastorale “Beato don Carlo Gnocchi“, in collaborazione con La Compagnia della Gru.

Un centinaio le persone impegnate nel progetto tra attori e ballerini (circa 30 le persone che sono comparse a più riprese sul palcoscenico) e un’altra settantina di figure tra tecnici, costumisti (di grande effetto il risultato del loro lavoro), scenografi, attrezzisti e coristi. Un esercito ben affiatato che ha messo in piedi scenografie spettacolari ed effetti speciali con oltre cento costumi di scena.

La regia è stata affidata a Carlo Rebelvati (è il nome d’arte), una garanzia di qualità. Negli ultimi anni infatti questo giovane regista ha portato sul palco del teatro cittadino una serie di spettacoli che hanno riscosso sempre un notevole successo di pubblico, basti ricordare l’exploit di Hairpsray o la celebre commedia di Garinei e Giovannini “Aggiungi un posto a tavola” che lo scorso anno fece il tutto esaurito. Rebelvati è un regista cinematografico che ha alle spalle collaborazioni significative, tra cui anche quella di assistente alla regia sul set di “Suspiria“, il remake del film di Dario Argento firmato da Luca Guadagnino.