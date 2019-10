Halloween party e blues per un weekend “da paura”

La notte di Halloween si festeggia al Twiggy. La sera di giovedì 31 ottobre, dalle 22 prenderà il via il party “Supernature goes to Twiggy” (ore 22:00, ingresso libero) con Paul Bart & B-Plan. Un’occasione per passare una notte “da paura” con una selezione musicale che farà divertire gli ospiti.

Sabato 2 novembre invece, torna l’appuntamento con “Common People” e Deejay Dave (Razzputin Crew), un’ottima occasione per ascoltare le migliori hit degli ultimi decenni della musica. Dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink 182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes, da Fatboy Slim ai Black Keys e ancora e ancora e ancora.

Domenica invece, si potrà ascoltare la musica del Gnola Blues Duo, a partire dalle 21 e 30 (ingresso libero e gratuito). Maurizio Glielmo, chitarrista, cantante e Leader fondatore della Gnola Blues Band, artista dai lunghi e prestigiosi trascorsi nella scena del blues italiano presenterà una carrellata di brani da non perdere.

Per anni, a fianco del leggendario Fabio Treves ha calcato i palchi dei più importanti festival italiani e internazionali. Alle spalle una lunga carriera che lo posiziona tra i migliori bluesman in circolazione. Attualmente è è il chitarrista live e di studio del cantautore Davide Van De Sfroos.

Le serate sono ad ingresso libero e gratuito. Twiggy Cafè è in Via De Cristoforis, 5, a Varese.