Halloween a Volandia, a due passi da Malpensa

Si avvicina la notte più terrificante dell’anno, quella in cui streghe e mostri lasciano i loro nascondigli ed escono allo scoperto per chiedere qualche dolcetto o fare qualche scherzetto…

È l’ormai famosa notte di Halloween, giovedì 31 ottobre, che anche Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, si prepara a festeggiare con i grandi, ma soprattutto con i piccini. Per loro un regalo speciale: ingresso omaggio per tutti i bambini che nella giornata di giovedì 31 si presenteranno mascherati in biglietteria.

Che siano fantasmini, streghe, zucche o mostri di pura fantasia li aspettiamo a Volandia per un pomeriggio da trascorrere insieme a tanti altri bambini alla scoperta di aerei, elicotteri, treni e modellini e di una bellissima zona giochi al coperto e all’aperto. Avvolti in misteriosi mantelli o seminascosti da grandi cappelli da strega alle 16, merenda per tutti i bambini offerta dal bistrot interno al museo.

Non perdere l’occasione, per Halloween scegli Volandia.