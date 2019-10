Non sappiamo se è il treno peggiore di Lombardia, forse qualche pendolare di Brescia o di Mantova alzerà la mano e diraà: «Noi ne abbiamo uno che fa peggio».

Di certo, però, la corsa del mattino Luino-Gallarate-Porta Garibaldi ha buone possibilità di stare ai vertici di una ipotetica classifica negativa.

Il numero è il 25309 e ce l’hanno segnalato, esasperati, i viaggiatori della tratta. Prestazioni imbarazzanti in effetti, già che per metà (o giù di lì) dei giorni sfiora o sfora i venti minuti di ritardo all’arrivo al capolinea di Milano.

Forse si esagera, ci siamo detti. E allora abbiamo provato giusto a fare una veloce verifica, su sette giorni di circolazione feriale. Risultato: martedì 8 ottobre, 10 minuti di ritardo; mercoledì 9 ottobre, un 25 minuti da record; giovedì 10 ottobre, 21 minuti; venerdì 11 ottobre, 18 minuti; lunedì 14 ottobre, 7 minuti; martedì 15 ottobre, 17 minuti; infine mercoledì 16 ottobre, ancora 19 minuti di ritardo.

Il problema è soprattutto per chi abita a Luino, Besozzo, Ternate, Varano Borghi, Mornago: con i lavori in corso sulla linea, il 25309 è una delle poche corse svolte con treni. Quindi: poca possibilità di scegliere altre soluzioni.

Certo, poi è anche un problema per chi parte da Gallarate o dalle altre stazioni intermedie della linea principale per Milano. Ma almeno lì c’è una scelta alternativa.