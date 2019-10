Oktoberfoto, un weekend con quattro mostre

Un weekend di mostre a Oktoberfoto.

Venerdi 4 ottobre alle ore 21 in Sala Montanari, Via dei Bersaglieri 1, Varese proiezioni di audiovisivi (ingresso libero). Presentano i loro lavori: Umea Fotoklubb Svezia – Associazione Culturale Officina Fotografica Romagnano Sesia – Foto in Fuga Fotoclub Inveruno – Gruppo Lariano Audiovisivi Lecco – Foto Club Varese.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre presso lo Spazio Acli Arte e Spettacolo, Via Speri della Chiesa Jemoli 9 p.t. saranno esposte quattro mostre fotografiche:

– Insolite prospettive collettiva dei Fotoclub (Ass. Cult. Officina Fotografica Romagnano S. – Circolo Fotografico Bustese – Fotocineclub La Focale Malnate – Fotocinevideoclub Verbano Sesto Calende – Fotoclub il Sestante Gallarate BFI – Foto Club La Focale di Buguggiate – Foto Club Sordi Onlus Castelletto Ticino – Foto Club Varese – Foto in Fuga Fotoclub Inveruno – Gruppo Fotografico Arcobaleno Castronno.

– 33 Giri collettiva Foto Club Varese

– Omaggio al surrealismo collettiva Foto Club Varese

– Lo spazio bianco di Graziano Aitis e Diego Boldini.

Inaugurazione sabato 5 ottobre 2019 ore 11.30 – Orari 10.30/12.00 – 15.00/18.00 – ingresso libero

Il programma completo su www.fotoclubvarese.it