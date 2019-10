Più di cento visite al seno, Valbossa in rosa ha fatto centro

Non è stata una “semplice” castagnata, è stato un momento di incontro, la parte più divertente e ludica di un evento che ha riempito un’intera settimana.

“Valbossa in rosa”, la settimana dedicata alla prevenzione del tumore al seno, ha visto una partecipazione che è andata ben oltre le aspettative: più di 100 le donne che hanno effettuato una visita senologica gratuita. E poi tante iniziative per raccogliere denaro utile ad acquistare macchinari importanti per l’individuazione e la cura del tumore della mammella.

Tanti anche i volontari che hanno lavorato alla riuscita di una manifestazione che in provincia non ha precedenti e che ha coinvolto più di dieci comuni della Valbossa.

E ieri in piazza della Pesa la castagnata che ha visto la partecipazione di molti commercianti che si sono prodigati nella realizzazione di cibo colorato di rosa: pizza, brioche e un risotto “rosa” servito a tutti i presenti.

Soddisfatte le due associazioni da sempre in prima linea nel dare supporto alle donne in questa difficile battaglia: Caos, Centro Ascolto donne operate al seno, e Andos, associazione nazionale donne operate al seno. La settimana di prevenzione ha contribuito a lanciare un messaggio importante: sconfiggere il cancro al seno è possibile, se non si abbassa mai la guardia, si fanno visite e controlli periodici.