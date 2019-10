Pomeriggio di traffico sulla statale 394

Problemi seri di viabilità questo pomeriggio, domenica 27, lungo la strada statale 394 fra Maccagno e Luino.

Diverse le segnalazioni sui social da parte di molti automobilisti rimasti imbottigliato nonostante la presenza dei semafori.

Le code segnalate sono in entrambe le direzioni all’altezza del cantiere, ad oggi a Colmegna.

I lavori sulla statale per il consolidamento dei viadotti sono di fatto cominciati martedì scorso e continueranno per i prossimi 400 giorni.

Nei primi giorni non si sono segnalate particolari turbative al mattino, momento considerato critico per il passaggio del traffico frontaliero, ne alla sera, momento di rientro.

L’ingorgo si è gradatamente liberato grazie all’intervento della polizia di Stato.

Tra per persone rimaste bloccate in colonna verso Maccagno c’era anche il sindaco di Maccagno Fabio Passera: “Una soluzione va trovata e credo che sia quella di mantenere un presidio al cantiere con movieri o personale che nei momenti critici possa intervenire. Ci siamo concentrati per dare soluzioni al traffico dei frontalieri e a quello del mercoledì per il mercato di Luino. Ciò che è accaduto questo pomeriggio ci dimostra che dobbiamo avere una soluzione pronta in caso di un ingorgo imprevedibile. Non possiamo permetterci ritardi in caso, ad esempio, di passaggio di mezzi di soccorso”.