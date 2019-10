Prima porta a sinistra: ai Giardini arriva il Baby Pit Stop

Ritinteggiata di fresco la stanza che un tempo ospitava il centralino comunale tra due settimane sarà uno spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini che troveranno qui una comoda poltrona per l’allattamento e un fasciatoio per il primo Baby Pit Stop dei Giardini Estensi.

Gli arredi, forniti da Unicef Varese, sono già arrivati, così com’è già stata preparata la stanza: “Per l’inaugurazione stiamo solo aspettando la sostituzione dei serramenti, in corso per tutti gli infissi di Palazzo Estense”, spiega l’assessore Francesca Strazzi auspicando che il lavoro possa essere ultimato entro una quindicina di giorni.

La stanza scelta per il Baby pit stop si trova al pian terreno con ingresso sotto i portici: si tratta della prima porta a sinistra che si incontra dall’ingresso principale dei Giardini Estensi. Un luogo comodo sia per chi usufruisce delle aree gioco del Parco, sia per le famiglie a passeggio nel centro città.

Il servizio, pensato per accogliere genitori e i bambini, sarà disponibile negli stessi orari di apertura al pubblico dei Giardini Estensi.