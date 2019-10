Rioni in piazza, processione e fuochi d’artificio coronano il weekend albizzatese

Appuntamenti liturgici e momenti di festa coinvolgeranno la cittadinanza di Albizzate e Sumirago per tutta la settimana fino al clou degli eventi che avrà luogo nel weekend del 6 e 7 ottobre con l’appuntamento dei rioni in piazza, la processione e il tradizionale spettacolo pirotecnico.

I primi appuntamenti rientrano nella Compatronale della Beata Maria Vergine del Rosario della comunità pastorale San Benedetto di Albizzate e Sumirago.

Mercoledì 2 ottobre è previsto infatti il Pellegrinaggio al Sacro Monte: ore 20 per chi sale a piedi partenza dalla 1° Cappella e ore 21 in Santuario S. Messa. L’appuntamento per

il pullman è alle ore 19 in piazza IV Novembre ad Albizzate.

Venerdì 4 ottobre alle 20:45 è previsto il concerto dei cori Santa Cecilia di Albizzate e Santa Cecilia di Novate Milanese.

Programma del weekend

Sabato 5 ottobre a partire dalle 19 ci sarà invece la festa dei Rioni e il mercatino in piazza IV Novembre ad Albizzate. L’appuntamento è quello de “La luna e i 5 falò” con lo street food organizzato dai rioni in piazza, musica e il mercatino hobbistico.

Domenica 6 ottobre il primo appuntamento della giornata è alle ore 11:30 con la messa solenne celebrata da Don Luca Broggi. Alle 12:30 è previsto pranzo in oratorio.

La tradizionale processione con la statua della Vergine sarà alle 20.30, presieduta da Don Luigi Garbini e don Mario partirà da piazza IV novembre per percorrere la via roma, via magenta, via campagna, via Vittorio veneto, via garibaldi, via podgora, via verdi, via carabelli, via solferino, via bruni, via manzoni, Piazza IV novembre. Al termine in oratorio premiazione, estrazione lotteria.

A concludere il weekend di festa lo spettacolo dei fuochi d’artificio.