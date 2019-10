Una domenica mattina sulle orme del Saltriosauro

L’associazione Amo – Amici del Monte Orsa, ripropone per domenica 20 ottobre l’iniziativa rinviata il 22 settembre scorso per il maltempo. Si tratta di una gita molto speciale, che porterà alla scoperta delle tracce dell’antico mare tropicale che un tempo ricopriva il territorio tra Alto Varesotto e Canton Ticino.

«Ripercorreremo i luoghi di ritrovamento del famosissimo Saltriovenator, conosciuto come Saltriosauro – spiega la presidente dell’associazione Milena Rizzo – Del dinosauro sono state trovate alcune ossa della zampa, della mano e delle costole, sufficienti per ricostruire il fossile. Tra le rocce avremo la possibilità di scorgere fossili e resti di organismi un tempo viventi. Saremo accompagnati dal gemmologo, grande esperto del settore Stefano Nadile e dallo storico Beppe Galli che ci racconterà la vita delle cave e come venivano utilizzati i materiali estratti. Un grande salto nella storia».

E sono proprio i due accompagnatori a rendere particolarmente interessante l’escursione: Beppe Galli è una vera e propria miniera di notizie storiche, dati, aneddoti e curiosità su tutta quest’area della Valceresio, mentre Stefano Nadile è un appassionato studioso di geologia, gemmologo e conosce praticamente una ad una le pietre di Saltrio e dintorni, frutto di studio fin da quando era poco più che un bambino.

A Nadile si deve tra l’altro un nuovo ritrovamento che ancora deve svelare i suoi segreti: «Le mie ricerche su Saltrio culminano il 26 gennaio del 2016 quando da un blocco di 30 quintali scorgo uscire delle concrezioni “strane” dalla roccia. L’intuito e l’asperienza mi hanno indotto a pensare che si trattasse di ossa fossili». Ossa del Giurassico, come ha confermato mesi dopo la Soprintendenza.

Il blocco è stato estratto ed è ancora in attesa di essere analizzato. Saranno gli studiosi a dire di cosa se siano di fronte ad un nuovo ed importante regalo del sito fossilifero del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Per chi desidera partecipare l’appuntamento è alle 9 al parcheggio del cimitero di Saltrio per le iscrizioni. La partenza è prevista alle 9,30 e il rientro alle 13, non prima di un aperitivo offerto da Amo.

Per informazioni scrivere a: sullalineacadorna@gmail.com o contattare l’associazione sui numeri 340 9266691 oppure 347 4340911.