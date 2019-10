Una serata dedicata a George Gershwin

Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 nella sala Triacca di Azzate (via Volta 26, sede della Pro loco), andrà in scena “Porgy and Bess”, tra musical e folk opera, uno spettacolo che vede la commistione di tre arti: la musica, il canto, e la recitazione.

Il capolavoro di George Gershwin (l’iniziatore del musical americano), con i suoi temi memorabili, proposto in jazz duo e raccontato da una voce recitante. Uno show da non perdere, con Giusy Consoli (voce), Liliana Maffei (voce recitante) e il maestro Enrico Salvato (pianoforte).

Si tratta del primo importante appuntamento della stagione organizzata dalla Piccola Compagnia Instabile in collaborazione con la Pro loco di Azzate.

Prenotazione obbligatoria ai numeri: 339.6178572 oppure 335-5420751