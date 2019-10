Un bando europeo per il Castello di Belforte

Ci si riprova, a trovare i fondi per riqualificare uno dei monumenti più antichi e più sottovalutati della città: il castello di Belforte.

Ignorato per anni da molte amministrazioni, oggetto di un affollato convegno tempo fa, a cui avevano partecipato l’allora assessore alla cultura Roberto Cecchi e il soprintendente Luca Rinaldi, e dove sembravano possibile l’arrivo di somme da parte di fondazione Cariplo poi svanite, il castello di Belforte sembrava caduto di nuovo caduto nel dimenticatoio.

E’ invece tornato in auge nella commissione cultura del 29 ottobre: il sindaco Davide Galimberti, che mantiene l’assessorato ad interim alla cultura, ha relazionato ai commissari infatti degli ultimi passi a favore del castello.

«Abbiamo fatto un primo incontro, tre settimane fa circa, con tutti i soggetti interessati, in associazione e singoli, amanti del castello, per vedere se c’era volontà di andare avanti nel suo recupero – ha spiegato Galimberti- La partecipazione delle persone invitate è stata grandissima, ed è stata essa stessa una risposta. Perciò non potevamo che scegliere di andare avanti, a trovare soluzioni per il Castello di Belforte: con obiettivi anche ravvicinati».

L'”obiettivo ravvicinato” in particolare è la partecipazione a un bando che scade tra poco: «Grazie a Massimo Propersi (consigliere di Italia Nostra) e Francesco Spatola (Presidente della commissione Cultura, ndr) abbiamo scoperto la possibilità di partecipare a un bando europeo che ha una significativa somma a disposizione per intervenire sul recupero del castello – ha spiegato Galimberti – E’ necessario però costituire una rete che lavori a un progetto in grado di competere».

La scadenza per la presentazione della richiesta di partecipazione al bando europeo è il 12 dicembre.

Inoltre: «Una delle richieste fatte a quel tavolo era la pubblicazione degli atti del convegno tenuto qualche anno fa proprio sul futuro del Castello di Belforte: le risorse per farlo sono state approvate nella giunta di stamattina (martedi 29, ndr) e la variazione di bilancio verrà portata in Consiglio comunale il 4 novembre»