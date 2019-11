In 2.000 di corsa per la Maratonina di Busto

Grande successo di partecipazione e di pubblico per la 28esima edizione della Maratonina Città di Busto, organizzata dall’Atletica San Marco. Una grande giornata di sport per i 2.000 runner che hanno corso per le vie della città sulle due distanze (la classica mezza maratona e la 9,9 Km non competitiva) e per le tre associazioni sostenute dalla manifestazione: La Casa di Chiara, i Maratonabili e Liberi di Crescere.

Per primo al traguardo della mezza il vincitore dell’anno scorso, Andrea Soffientini (Azzurra Garbagnate) con il tempo di 1.08.58 (nella foto premiato dall’assessore Rogora). Tra le donne invece ad imporsi è stata Melissa Perretti (ASD Team Peretti) con il tempo di 1.20.30. Ad incoraggiare e a dare il via ai partecipanti il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo sport Laura Rogora.